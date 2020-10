Una classe del Liceo cantonale di Lugano 1 e altre tre della Scuola media di Canobbio sono state poste in quarantena. Ne ha dato notizia sul suo sito il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS).

Le lezioni per gli allievi direttamente coinvolti non saranno sospese, ma proseguiranno temporaneamente a distanza come previsto dal Protocollo di quarantena di classe predisposto dal DECS.