Nelle scorse edizioni abbiamo presentato il progetto del Polo sportivo e degli eventi di Lugano concentrandoci soprattutto sugli aspetti che maggiormente dividono favorevoli e contrari: i costi e la modalità di finanziamento dell’opera. Oggi analizzeremo il PSE da un punto di vista urbanistico e architettonico.

Cosa verrà realizzato nell’area di Cornaredo?

È prevista la costruzione della nuova arena sportiva (lo stadio) da 10.000 spettatori, il palazzetto dello sport (3.000 posti a sedere), una nuova pista d’atletica e verranno mantenuti altri due campi sportivi. Successivamente verranno realizzati il «blocco servizi» (dove entrerà la Polizia comunale), le due torri (una di queste verrà affittata dalla Città per inserire gli uffici dell’amministrazione comunale), il parco urbano e poi i quattro edifici per residenze e uffici. Per ovviare alla diminuzione dei campi il Municipio ha parallelamente provveduto a progettare il nuovo centro del Maglio (il progetto non è al centro della votazione popolare), che prevede la realizzazione di 4 campi da calcio, servizi (spogliatoi, buvette e sala per la teoria), un parco pubblico con accesso al fiume, percorsi ciclopedonali e un parcheggio interrato.

Quanto tempo ci vorrà?

Municipio e privati hanno stabilito di procedere a tappe. Se il PSE passerà lo scoglio della votazione popolare si prevede di realizzare l’arena sportiva tra il 2023 e il 2025. Poi, tra il 2024 e il 2026, si passerà al palazzetto dello sport. La pista d’atletica, il parco urbano, le torri, gli spazi della polizia, il caffè e le superfici commerciali verranno create tra il 2025 e il 2028, mentre tra il 2026 e il 2029 prenderanno forma i quattro edifici per residenze e uffici

Quanto sarà grande il parco?

Circa 12.000 metri quadrati, l’equivalente di 1 campo da calcio e mezzo. Sarà realizzato dai privati ma accessibile al pubblico.

Come mai la Città ha deciso di trasferire a Cornaredo parte dell’amministrazione?

È un tema che divide favorevoli e contrari. Gli scettici sostengono che non era necessario e che il Municipio ha deciso di spostare a Cornaredo parte dell’amministrazione e la Polizia per «invogliare» i privati a investire nel PSE. A rendere cioè l’intera operazione finanziariamente più allettante. E sostengono anche che spostare l’amministrazione a Cornaredo danneggerà i commercianti e i ristoratori del centro. Il Municipio la vede in modo diverso. Trasferire l’amministrazione al PSE permetterà di riunire (e dunque ottimizzare) uffici oggi sparsi un po’ in tutta la città. Uffici che a medio termine avrebbero tra l’altro anche bisogno di importanti lavori di ristrutturazione. In più l’amministrazione, a Cornaredo, si sposterebbe nell’area maggiormente popolata di Lugano (vicina a Molino Nuovo, Pregassona e Viganello). Per «ovviare» ai possibili mancati introiti di ristoratori e commercianti del centro l’Esecutivo (ma è un discorso più a lungo termine) vuole trasformare lo stabile di sua proprietà in via della Posta 8 (che oggi ospita 113 dipendenti di Lugano) in un edificio residenziale con 57 alloggi e 163 inquilini.

Servono nuovi appartamenti a Lugano?

Anche questo è un tema che divide favorevoli e contrari visto l’elevato sfitto (3,8%) in città. Chi non vede di buon occhio il progetto sostiene che gli appartamenti vuoti in città già oggi sono troppi. E oltretutto il numero di abitanti a Lugano è da anni in diminuzione. Il Municipio ribatte dicendo che lo sfitto a Lugano riguarda essenzialmente abitazioni vecchie, non rinnovate e a prezzi ormai fuori mercato.

È vero che per i contenuti residenziali ancora non c’è la variante di Piano regolatore?

È vero. La variante di Piano regolatore è stata approvata dai Consigli comunali di Porza, Canobbio e Lugano, ma la sua approvazione è pendente sul tavolo del Consiglio di Stato visto che è stato presentato un ricorso.

Perché viene creata una nuova strada?

Il Cantone prevede di chiudere al traffico privato via Sonvico (quella che passa a nord di Cornaredo), declassandola e permettendo il transito unicamente dei mezzi pubblici. Sempre il Cantone intende però realizzare una nuova strada a quattro corsie (la nuova via Stadio), che passerà in mezzo al PSE e collegherà via Trevano e via Ciani. Le strade non sono comunque oggetto del referendum. Saranno infatti realizzate indipendentemente dal PSE (e il progetto del Polo sportivo e degli eventi - spiega l’Esecutivo - è predisposto sia per la viabilità attuale sia per la viabilità prevista dal Cantone).

©CdT.ch - Riproduzione riservata