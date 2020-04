«Qua, qua, qua...». Due anatre. Direte: niente di strano. Il fatto è che non siamo sul lungolago, al Belvedere o alla Lanchetta, ma tra i palazzi di via delle Scuole a Cassarate. Più precisamente in una piscina condominiale dove la coppia di pennuti ha deciso di concedersi una nuotatina, a conferma che il vuoto creatosi nelle città a causa della pandemia spinge diversi animali a «riconquistare» zone che un tempo, un tempo molto lontano, erano soltanto loro. O forse, cedendo alla tentazione di umanizzare i protagonisti di questa storiella di quartiere, possiamo ipotizzare che i due uccelli migratori sentissero la mancanza delle persone sparite quasi all’improvviso dalla riva del lago e dai parchi cittadini. Sta di fatto che il gatto rossastro che «presidia» il nostro complesso residenziale, udito l’insolito gracidare, si è appostato sul bordo della piscina con fare sospetto. Le anatre non sembravano intenzionate ad uscire e lui si è allontanato. Forse.