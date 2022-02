Oggi per la Svizzera è il «Freedom Day», il giorno della libertà. Uno in cui tornare alla (quasi) normalità prepandemica grazie alle restrizioni cadute per volontà del Consiglio federale. Nel Luganese, però, la situazione non sembra cambiata moltissimo: ancora tante le mascherine e il senso d’incertezza tra i clienti e i gestori di negozi e ristoranti. Come nelle vie della città, anche al centro commerciale di Grancia le misure di protezione non sono state del tutto abbandonate.

«È un po’ strano trovarsi senza mascherina», ammette una signora sorridendoci all’uscita di uno dei tanti negozi del parco commerciale. «Ci si sente un po’ nudi a non portarla. Provo un certo di senso di libertà ma sono combattuta: lavorando in ospedale, devo comunque indossarla dal mattino alla sera. La percezione,...