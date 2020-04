«Sono belle giornate e siete invogliati a uscire, ma perché non volete fare un sacrificio e rimanere nei paraggi di casa vostra?». Così il sindaco di Origlio, Alessandro Cedraschi, si è sfogato con un post su Facebook nei giorni scorsi perché stufo di vedere il sentiero intorno al laghetto venir preso d’assalto da persone che vengono da fuori comune. «Nel corso di questa settimana - ci spiega il sindaco - verranno prese delle misure per evitare gli assembramenti e limitare la propagazione del virus». La misura più drastica - se ne discuterà nella seduta del Municipio di martedì - potrebbe essere quella di chiudere il sentiero da venerdì a domenica, in occasione della Pasqua. «Ai privati è già stato chiesto di chiudere i posteggi nei pressi del lago, - continua Cedraschi - mentre d’accordo con i Comuni limitrofi, Ponte Capriasca e Cureglia, verranno apposti cartelli che sconsigliano di ammassarsi intorno al lago». Infine, sono state aumentate anche le ronde della polizia, che sorveglia il sentiero fino a quattro-cinque volte al giorno.