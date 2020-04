In molti oggi se lo sono chiesto. Il direttore di Lugano Airport resterà in carica? Sarà lui a traghettare lo scalo verso la cessione ai privati? E questo anche dopo la scadenza dei contratti degli altri dipendenti? «La mia disdetta - ci ha spiegato - scade come tutti a fine maggio. Per l’aeroporto, così ridimensionato, credo che sia immaginabile in futuro un direttore al 50% e dunque non volevo pesare sullo scalo». Significa dunque che, tra poche settimane, anche l’ex CEO di Darwin Airline non sarà più al suo posto? «Se ci sarà bisogno di me io sarò a disposizione. Però dovranno essere loro (il Municipio di Lugano, ndr) a decidere».