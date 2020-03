In seguito alle recenti disposizioni delle autorità federali e cantonali riguardo alla diffusione del Covid-19, anche il LAC chiude e sospende la programmazione teatrale, musicale ed espositiva, come pure le attività di mediazione culturale, fino al 30 aprile 2020 compreso. «Nelle prossime settimane il Consiglio Direttivo del LAC, unitamente alla Direzione - si legge in una nota - valuteranno diversi scenari per il periodo dal 1. maggio e fino al 31 agosto, tenendo conto dei rischi e dei cambiamenti della situazione relativa alla diffusione della Covid-19 che potrebbero intervenire, alfine di garantirne il miglior equilibrio finanziario». Per quanto riguarda i biglietti degli spettacoli annullati della stagione teatrale, il centro culturale tiene a precisare che «sono rimborsati tramite voucher valido due anni dalla data di emissione. Questo vale anche per i concerti della rassegna OSI al LAC. I biglietti degli spettacoli e dei concerti organizzati da LuganoMusica che verranno posticipati mantengono la loro validità anche per la data sostitutiva. Le nuove date verranno comunicate dagli organizzatori ai titolari dei biglietti».