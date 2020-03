Mentre il numero dei contagi in Ticino sale a 638, anche il sindaco di Bioggio Eolo Alberti ha fatto sapere di essere risultato positivo al coronavirus. «Ci crediamo invincibili eppure ci basta un piccolo nemico invisibile per cambiare la nostra vita e il mondo in cui viviamo», ha esordito Alberti in un post su Facebook. «È una settimana che sono in quarantena, ho fatto il tampone appena ho avvertito i primi sintomi. Certo, fino all’ultimo ci speri, poi basta uno squillo e poche parole per comunicarti, si sei positivo al Covid 19! Altra quarantena nella speranza che tutto vada bene».