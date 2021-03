Dopo il presidente di UDC Ticino Pierto Marchesi, anche l’UDC di Capriasca prende le distanze dalle affermazioni della candidata Liliane Jessica Tami. «Ci distanziamo con forza», spiega il presidente sezionale Alessandro Fontana. «La candidata si è affacciata di sua spontanea volontà alla sezione di Capriasca e come per tutti gli altri candidati ha seguito il processo di verifica delle candidature. Ogni candidatura è stata analizzata dal comitato, in particolare per quanto attiene la preparazione e la motivazione personale, e non da ultimo, gli eventuali i precedenti penali. Il comitato ha pure verificato “le voci” sulla sua persona con un colloquio molto intenso, il che non ha minimamente evidenziato ideologie e atteggiamenti intollerabili, che sono invece recentemente usciti attraverso le due interviste, che la sezione condanna con vigore. La signora Tami ha presentato il suo estratto del casellario giudiziale, che risulta incensurato ed è dunque stata inserita nella lista e ratificata dall’Assemblea. Il comitato informa che la Signora Liliane Jessica Tami non può evidentemente essere stralciata dalle liste in quanto nel frattempo divenute definitive, si informa però che essa non parteciperà più ai nostri consessi e alla campagna delle Elezioni comunali».