«Tenuto conto dell’andamento della situazione pandemica in rapido peggioramento e del repentino aumento di casi da Coronavirus, si ritiene sia troppo rischioso procedere con l’organizzazione di una manifestazione che per sua natura rende difficile il rispetto dei parametri di sicurezza sanitaria a cui siamo sottoposti negli ultimi anni, il pericolo di dover annullare tutto è molto elevato», evidenzia il Municipio in un comunicato.