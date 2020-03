In emergenza, «lui», ormai lo è da tempo. Perché da tempo la sua attività è ferma, o quasi, in mezzo a un silenzio intriso d’ansia che tutti noi, adesso, possiamo capire meglio. Il fatto è che adesso per l’aeroporto di Agno la situazione è ancora più complicata. Elezioni comunali del 5 aprile: annullate. Votazioni federali del 17 maggio: annullate. Le votazioni del 26 aprile sui crediti per l’aeroporto sono lì in mezzo: difficilmente non verranno annullate anche quelle. Quindi cosa succede?

Secondo alcuni il rinvio scriverà la parola fine sulla storia di Lugano Airport (non dell’aeroporto, attenzione: sono due cose diverse) ma per altri la partita è tutt’altro che chiusa. E non può finire in questo modo. Tra questi ci sono i sindacati Ocst e Unia, convinti che in caso di slittamento del voto...