Anche Sigfrido Ranucci a Endorfine

Ranucci è alla guida della celebre trasmissione di Rai3 dal 2016. Un programma sempre al centro del dibattito pubblico grazie alla qualità dei suoi approfondimenti giornalistici e alle reazioni che è in grado di suscitare nel pubblico. Recentemente ha fatto molto discutere un’inchiesta dedicata all’OMS intitolata «Disorganizzazione mondiale della sanità», in cui veniva messa sotto la lente anche il ruolo di Bill Gates. Sigfrido Ranucci, a proposito del suo lavoro, dice: «Passo il mio tempo libero a difendermi dal lavoro che faccio. Ho attraversato indenne circa 70 tra querele e risarcimenti danni, ne ho aperte altrettante. Io sono libero e mi sento libero. E voglio dire a tutti i giornalisti, sentitevi liberi, perché si può». L’incontro con Sigfrido Ranucci - intervistato da Marco Bazzi - sarà l’occasione per conversare sulla gestione della pandemia a livello globale, sull’attualità internazionale, ma anche sullo stato di salute del giornalismo, in particolare quello d’inchiesta.