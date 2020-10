Dopo la classe della Scuola cantonale di commercio posta in quarantena, la misura è stata applicata anche per una classe del Liceo di Lugano 2. Le direzioni dell’istituto - comunica il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) in una nota - hanno provveduto ieri a informare le classi e i genitori degli allievi interessati dalla misura.