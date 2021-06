Il Municipio di Lugano ha deciso di concedere una riduzione degli affitti per i primi sei mesi del 2021 alle attività commerciali situate negli immobili della Città. Si tratta di un passo che - sommato al condono del pagamento degli affitti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e alla riduzione del 30% delle pigioni tra giugno e dicembre 2020 - ha l’obiettivo di favorire una ripresa più rapida dal difficile periodo dell’emergenza pandemica. L’entità della riduzione sarà definita sulla base di puntuali criteri, quali la tipologia di attività, i periodi di chiusura forzata e l’impatto che le misure di restrizione hanno avuto sulle diverse attività.

Lugano, quale ulteriore misura a sostegno dei mercati cittadini, ha inoltre deciso di condonare il pagamento della tassa di occupazione dell’area pubblica nella misura del 50% per i primi sei mesi del 2021. Potrà beneficiare dell’agevolazione chi ha partecipato al mercato per almeno un mese intero, nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2021.

I locatari interessati dalle misure saranno contattati direttamente dalla Gestione Immobiliare per Istituzionali (GIpI SA) nelle prossime settimane. Il minore introito per la Città per il 2021 è stimato in 335 mila franchi.