Il punto nevralgico del trasporto pubblico della città su gomma – la pensilina Botta – nelle ultime settimane è tornato alla ribalta. Non per questioni di mobilità, ma piuttosto per vicende legate ad aggressioni. Insomma, da terminale per i bus a vero e proprio ring. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, risale a sabato scorso ed ha visto due persone finire al pronto soccorso. Stando a quanto abbiamo potuto appurare, due persone hanno deciso, in maniera più o meno casuale, di far andare le mani. Colpisce ancora più il fatto che l’aggressione non avrebbe avuto alcuna «motivazione»: i due avrebbero infatti preso di mira – in due distinte occasioni – due persone che nemmeno conoscevano. Vittime che, come detto, si sono dovute recare al pronto soccorso per farsi medicare. Gli aggressori, invece, sono stati fermati nel giro di poco tempo dalle forze dell’ordine. Lo conferma al CdT la Polizia cantonale specificando che sono stati fermati un 23.enne e un 28.enne, entrambi cittadini rumeni residenti in Italia.