Ancora fiamme nei boschi del Malcantone. Dopo l’incendio divampato sul mezzogiorno nei boschi sopra Arosio, martedì sera attorno alle ore 21:00 i pompieri sono stati allarmati per la presenza di fiamme sopra l’abitato di Purasca. Al momento le operazioni di spegnimento sono in corso ed il vento che imperversa sulla regione non le agevola. Il bagliore delle fiamme è visibile a chilometri di distanza.