Questa mattina intorno alle 5.45, i pompieri di Lugano sono stati allertati per un incendio nel medesimo palazzo, in via Clemente Maraini a Lugano, in cui erano già intervenuti domenica pomeriggio. Anche in questo caso il problema si è sviluppato nel sottotetto. La polizia ha provveduto alla chiusura del tratto di strada interessato ed in seguito ha attuato una riapertura parziale, a traffico alternato, per consentire il lavoro dei pompieri. Secondo Rescue Media nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche nel sinistro.