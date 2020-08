Un motociclista italiano residente in Italia è stato pizzicato martedì scorso da un radar mentre sfrecciava a 132 km/h in via Bioggio a Breganzona dove il limite è di 60. Lo comunicano la Polizia cantonale e la Polizia della città di Lugano in una nota. L’uomo è stato denunciato al Ministero Pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e gli è stato intimato il divieto di condurre in Svizzera.