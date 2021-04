Dei sette municipali di Lugano, Angelo Jelmini è probabilmente colui che maggiormente ha personificato l’immagine tutta elvetica di collegialità e pacatezza. E forse è anche per questo che ha ricevuto meno visibilità mediatica degli altri. Da domenica, dopo dieci anni passati nell’Esecutivo, non sarà più municipale. Che non si sarebbe ripresentato, proprio come il collega Michele Bertini, lo aveva annunciato nel dicembre del 2019. Poi è arrivata la pandemia, che ha allungato la legislatura di un anno. Ma ora ci siamo. Domenica Jelmini appenderà le scarpette al chiodo e potrà finalmente iniziare a guardare la politica luganese con un po’ di distacco. Una politica di cui, nell’Esecutivo e in questo decennio, è spesso stato l’ago della bilancia. «A volte sì. Penso per esempio a quando si dovette...