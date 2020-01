Angelo Petralli lascia

La decisione, il diretto interessato l’aveva già presa e comunicata da mesi. Secondo logica, però, visto che non manca molto alle elezioni comunali, l’addio avrebbe dovuto consumarsi con una tempistica diversa, dopo l’appuntamento elettorale, ma così non è stato: Angelo Petralli, come anticipato dalla RSI, ha scelto di lasciare ora la carica di presidente della sezione PPD di Lugano, che aveva assunto nel maggio del 2014 prendendo il posto di Laura Tarchini, da poco rientrata in scena come candidata al Municipio. Secondo alcune indiscrezioni – non è stato possibile contattare il diretto interessato per un commento – la mossa di Petralli potrebbe essere legata alle decisioni del partito sulla costruzione della lista per l’Esecutivo.