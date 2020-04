Senza visitatori e, di riflesso, senza incassi. Gli zoo stanno vivendo giorni difficili. Anzi, difficilissimi. Quello di Berlino, raccontano le agenzie di stampa, perde circa 500 mila euro a settimana. Di più, in Germania l’associazione mantello che raggruppa tutti i giardini zoologici ha scritto alla cancelliera Angela Merkel chiedendo 100 milioni in aiuti e sovvenzioni. Al grido (d’allarme) «dobbiamo prenderci cura dei nostri animali». In Svizzera e nello specifico in Ticino, va da sé, le cose non vanno meglio.

«Per noi è difficile parlare di cifre» racconta Sabina Fehr, manager dello zoo al Maglio di Magliaso. «Le strutture più grandi hanno entrate costanti sull’arco dell’anno, noi invece siamo più stagionali e dipendiamo da diverse variabili, come il bel tempo. Posso comunque dire che a...