È riapprodato in un’aula della Pretura penale di Bellinzona stamattina il processo nei confronti di Werner Nussbaumer, il medico di Gravesano accusato di maltrattamenti nei confronti dei suoi animali (cavalli, asini e altri animali da cortile) fra il 2011 il 2013 e di infrazione alla Legge sugli stupefacenti per aver prescritto medicamenti in dosaggio e quantitativo troppo elevati a 4 pazienti tossicodipendenti o in cura metadonica, senza disporre della necessaria autorizzazione cantonale.

A marzo 2019 il giudice Siro Quadri aveva deciso di non emettere una sentenza e di rinviare al procuratore pubblico Arturo Garzoni il decreto d’accusa per approfondimenti. Secondo il giudice, infatti, non era stato rispettato il diritto dell’imputato 72.enne, difeso dall’avvocato Rossano Bervini, di motivare le sue scelte e partecipare ad ogni atto procedurale. L’accusa chiede una pena pecuniaria sospesa di 18 mila franchi (l’anno scorso ne chiedeva 28.400), mentre la difesa mira al proscioglimento da tutti i capi di imputazione.

«Inutili sofferenze inflitte agli animali»

Oggi in aula è stato presentato un decreto d’accusa più dettagliato. Per quanto riguarda i maltrattamenti agli animali, il procuratore pubblico rimprovera all’imputato di averli tenuti in recinti troppo stretti, in condizioni igieniche precarie e senza quantità adeguate di acqua e cibo. Condizioni che avrebbero portato le bestie - si legge nel decreto d’accusa - a patire «sofferenze inutili e, in alcuni casi, anche alla morte». Nussbaumer oggi in aula ha respinto le accuse affermando che la situazione nella sua fattoria di Gravesano, che ospitava in media una trentina di animali, non fosse così tragica e che in trent’anni di attività non ha mai avuto problemi. «Sono stato preso di mira dall’allora sindaco del Comune e dai vicini» ha dichiarato ancora. Secondo la difesa, infatti, alla base delle accuse a Nussbaumer c’è stato un agire complottista che ha visto coinvolti in vario modo autorità comunali (in particolare l’ex sindaco), cantonali (l’allora veterinario cantonale) e privati (che hanno fornito le fotografie poi diffuse sui media).

«Io so curare i miei pazienti»

Per quanto riguarda invece l’infrazione alle Legge sugli stupefacenti, l’accusa sostiene che l’imputato, in qualità di medico, avrebbe prescritto a 4 pazienti tossicomani dosi di medicamenti (come psicofarmaci e sonniferi) talmente elevati da non poter essere ammessi dalla scienza medica senza avere una visione terapeutica e senza effettuare un controllo. Nussbaumer riconosce di aver prescritto tali medicamenti e sostiene di essere stato l’unico medico in grado di curare quei pazienti. «I medici che li avevano in cura non sono stati in grado di aiutarli, ecco perché sono venuti da me. Se prescrivevo loro dosi maggiori di medicamenti? Sì, ma ne avevano bisogno. Se un tossicodipendente ha bisogno della sostanza gliela si da, tanto non lavora comunque. Io volevo solo aiutarli», ha dichiarato in aula.

La sentenza del giudice Siro Quadri è attesa nei prossimi giorni.

