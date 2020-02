Al via il concorso per l’assegnazione delle casette gastronomiche nei diversi villaggetti estivi di Lugano. Gli esercizi pubblici cittadini affiliati a GastroLugano o Hotelleriesuisse possono presentare la domanda di partecipazione per la prossima edizione di Lugano Marittima (cinque postazioni, dal 29 maggio al 30 agosto), per l’area degli Europei di calcio (due postazioni, dal 10 giugno al 12 luglio) e la Baia Manzoni (sei postazioni, dal 5 al 30 agosto). Per partecipare c’è tempo fino al 18 marzo ma quanto costa aggiudicarsi una casetta? Si va dai 300 franchi al giorno di Baia Manzoni ai 400 franchi al giorno per Lugano Marittima, fino ai 450 franchi al giorno per le due postazioni vicino allo schermo dove verranno proiettati gli Europei di calcio. Le tariffe applicate - sottolinea la Città - vanno a esclusiva copertura dei costi vivi di gestione dell’attività.