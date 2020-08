Appartamenti a pigione moderata in via Lambertenghi a Lugano? Ci pensa un vicino di casa a costruirli. Il sindacato OCST, che ha sede a due passi dal terreno individuato dalla Città per il suo progetto di edilizia sociale, ha deciso di creare una cooperativa per partecipare al concorso pubblico indetto da Palazzo civico e aperto fino al prossimo novembre. Potrebbero entrare in gioco anche altri enti, potrebbero vincere altri enti, si vedrà: l’Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese la sua visione ce l’ha e ci tiene a farla conoscere, affinché chi è interessato possa farne parte. «Alcuni partner li abbiamo già trovati, ad esempio associazioni e soci del sindacato che vorrebbero vivere nel futuro stabile - fa sapere Aldo Ragusa, segretario amministrativo cantonale dell’OCST - e a settembre...