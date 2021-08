Sono ore di apprensione per le condizioni di salute del sindaco di Lugano Marco Borradori. Il prossimo bollettino medico è atteso alle 10.30, quando la Direzione sanitaria dell’Istituto Cardiocentro Ticino incontrerà i giornalisti per un aggiornamento sulle condizioni cliniche del sindaco. CdT.ch seguirà in diretta l’incontro dall’ospedale del cuore.