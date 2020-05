In vista della cessazione delle attività di Lugano Airport SA, negli ultimi mesi la città di Lugano, concessionaria dell’aeroporto, ha deciso di riprendere la gestione aeroportuale a partire dal 1. giugno 2020. Tale cambiamento si traduce per lo scalo in ripercussioni di natura giuridica, operativa e organizzativa che richiedono l’approvazione da parte dell’autorità di sorveglianza. Sulla base della documentazione sottopostagli, l’UFAC ha dato il suo benestare alla prosecuzione delle attività aeroportuali.