Il Municipio di Aranno comunica che, in accordo con il servizio della protezione civile, mette a disposizione gli spazi del Rifugio PCI per ospitare eventuali profughi di guerra provenienti dall’Ucraina. La preparazione con la dovuta pulizia degli spazi offerti è già iniziata alfine di renderli abitabili e gradevoli per accogliere fino a un massimo di 35 famiglie. Verranno attrezzati con tutte le esigenze del caso e pronti a ospitare persone di qualsiasi età.