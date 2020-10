La società Autolinee Regionali Luganesi ha preso atto della decisione emanata dalla pretura penale in relazione alla denuncia nei confronti dell’ex direttore Curzio Bernasconi (assolto dalla Corte, ndr.): «Le motivazioni orali espresse dal giudice non sono condivisibili», si legge in una nota delle ARL che «pertanto intende ricorrere in appello contro tale decisione».