Un fucile Anschutz modello 1415-1416 calibro 22, una pistola Ruger 357 con i colpi nel caricatore, munizioni per pistola e un silenziatore per fucile. È questo quanto in luglio gli inquirenti federali hanno trovato a casa del dipendente pubblico di un Comune del Luganese sospettato di appartenere al clan calabrese guidato da Rocco Anello. Lo si apprende da una sentenza del Tribunale penale federale (TPF) che respinge la richiesta (avanzata dall’avvocato Andrea Marin, legale dell’indagato) di revocare il sequestro di una polizza assicurativa stipulata dall’uomo e fatta «congelare» dalle autorità elvetiche. Un caso, emerso per la prima volta in luglio, che attraverso un’operazione italo-svizzera aveva permesso di infliggere un duro colpo alla ‘ndrina vibonese e ai suoi presunti affiliati presenti...