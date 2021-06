Se il dado sembra tratto, il cammino per arrivare a questo risultato è stato movimentato. In votazione consultiva a ottobre 2020 gli arognesi avevano respinto il progetto con il 53,3% dei voti, unico Comune a dire no (nell’aggregazione era coinvolto anche Bissone, che però si era già sfilato a inizio 2020). Nei primi mesi del 2021, una petizione firmata da oltre metà degli aventi diritto di voto in Comune aveva chiesto che Arogno fosse reintegrato nel progetto. Ma alle elezioni di aprile le urne hanno premiato la neonata lista civica Arogno 2021, contraria all’aggregazione, che ha ottenuto la maggioranza assoluta in Municipio.

C’era dunque attesa per il rapporto della Commissione Costituzione e leggi: avrebbe dato più peso alla petizione oppure al voto di aprile? Il relatore, Omar Balli, ci ha spiegato che ci sono stati diversi fattori che hanno fatto propendere per l’esclusione di Arogno : il fatto che per il Comune non si trattava di un’unione per necessità ma di un’opportunità – «Nonostante i conti presentino fragilità, il Comune non è certo in dissesto finanziario e sia il consuntivo 2020 che il preventivo 2021 presentano solo dei leggeri disavanzi», ha detto Balli;– il fatto che l’assenza di Arogno non modifica sostanzialmente il progetto aggregativo a livello territoriale, di abitanti e finanziario; e il fatto che dalle votazioni dello scorso mese aprile sia scaturito un Municipio contrario all’aggregazione, «cosa che può essere letta come una sorta di referendum sulla questione aggregativa», si legge nel rapporto. Tanto da superare la petizione che chiedeva il reintegro: «Tale petizione è stata in qualche modo cancellata dall'esito del voto popolare», ha però valutato la Commissione. Tutto ciò sommato, conclude Balli, «abbiamo ritenuto che, con estremo rispetto per Arogno, il suo mancato apporto non pregiudichi la nascita di un Comune a tre. Un’ipotesi peraltro che non era stata sottaciuta ai cittadini del comprensorio prima della votazione consultiva».