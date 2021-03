Arogno prova a rientrare nell’aggregazione

La storia sembra ripetersi. Come Sessa nel 2019 nell’aggregazione con Tresa, anche Arogno potrebbe rientrare dalla finestra nell’aggregazione con Val Mara (per cui hanno già votato sì i comuni di Maroggia, Melano e Rovio). Il Gruppo di sostegno all’aggregazione ha infatti consegnato all’attenzione del Gran Consiglio una petizione firmata da 384 cittadini di Arogno, vale a dire più della meta degli aventi diritto del Comune che – fa stato il catalogo elettorale della votazione consultiva – sono 754. Esattamente come aveva già fatto Sessa, con successo.

Ora il Gruppo di sostegno, ci informa il coordinatore Giorgio «Joy» Cometta, sarà sentito dalla Commissione delle petizioni del Gran Consiglio, al fine di convincerla della bontà dell’idea di reinserire Arogno nel discorso aggregativo, dato che al momento il Consiglio di Stato prospetta un’unione a tre. L’ultima parola spetterà poi al Gran Consiglio. Sessa, dove – come ad Arogno - in votazione consultiva la proposta era stata respinta con il 53% dei voti, alla fine era riuscita a strappare un sì dal Parlamento.

«Pronto a dire basta, ma poi...»

La raccolta firme, racconta Cometta, è stata estenuante, anche per causa della pandemia: «A fine febbraio ero pronto a dire basta, ma poi a inizio marzo è arrivata quella trentina di sottoscrizioni che ci mancavano per raggiungere l’obiettivo». Vale a dire più della metà degli aventi diritto di voto in paese. Quanto basta a poter dimostrare che la maggioranza di Arogno, in realtà, vuole l’aggregazione.

L’effetto sulle elezioni

La notizia è destinata a influenzare il discorso politico ad Arogno, dove ad aprile si rinnoveranno Esecutivo e Legislativo. A mo’ di esempio basti ricordare che la lista civica Arogno 2021 è nata con anche lo scopo di riunire le lacerazioni interne al paese dopo il no alle urne: «Non vogliamo che si parli ancora di aggregazione, per noi la questione è chiusa», ha ad esempio scritto in un volantino inviato a tutti i fuochi qualche settimana fa.

Dichiarazione a cui fa da contraltare quella del Gruppo di sostegno divulgata in una nota ieri: «Il compito per la prossima amministrazione comunale sarà quello di gestire al meglio Arogno e di portare idee buone e costruttive per il nuovo comune aggregato. La soluzione ai problemi del paese sta proprio qui: dimenticare le spaccature del passato, accettare il risultato inequivocabile della raccolta firme, accettare l'opinione degli arognesi, e costruire a partire da queste basi».

Finanze fragili

In tutto questo, come accennato, il Consiglio di Stato ha già licenziato un messaggio per un’aggregazione che non comprenda Arogno. Messaggio in cui si sottolinea che la sua assenza «pur se non determinante, non è neppure completamente trascurabile. In particolare, l’inserimento di questo comune costituiva un elemento di pregio dal profilo della ricchezza e della varietà territoriale, che pur non mancando nel comprensorio, l’avrebbe ancor maggiormente qualificato».

Secondo la valutazione del Consiglio di Stato, inoltre, la situazione di Arogno senza aggregazione si farebbe «più delicata», sia per i mutati rapporti di forza, sia perché a livello economico le sue finanze destano qualche preoccupazione: «Già da alcuni anni il capitale proprio di Arogno si trova in zona problematica: le riserve per assorbire eventuali disavanzi futuri sono assai limitate». E anche il Consuntivo 2020 sarà nelle cifre rosse.

Ma, come visto, la partita è ancora tutta da giocare, e la possibilità di aggregarsi per il comune è tornata a essere estremamente concreta.

