Il Circo Knie torna in Ticino e farà tappa a Lugano da lunedì 3 al 17 gennaio. Per poter assicurare il suo arrivo e la permanenza presso lo sterrato della Gerra la polizia della Città di Lugano comunica che verranno messe in atti delle misure speciali in ambito viario. Ecco quali sono:

CHIUSURA TEMPORANEA VIE - Dal 5 gennaio 2022 ore 07:00 alle ore 16:00, totalmente sbarrata per permettere le operazioni di montaggio. - Dal 16 gennaio 2022 alle ore 15:00 a lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 10:00 totalmente sbarrata per permettere le operazioni di smontaggio.



- Posteggio Stadio Sud, lato via Ciani: a disposizione della normale utenza e al pubblico per gli spettacoli circensi.

- Posteggio Stadio Nord (Cinestar): accessibile come di consueto.

- Posteggio Cimitero, via Trevano: a disposizione del pubblico solo per acquisto biglietti.