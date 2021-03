Torna all’ordine del giorno la vicenda delle (presunte) false operazioni fatte da un neurochirurgo della clinica Ars Medica di Gravesano, che avevano portato all’apertura di un’inchiesta penale. La vicenda era emersa nel 2019. La clinica – contro la quale non era stata aperta nessuna procedura -, ha infatti chiesto un risarcimento di 1,1 milioni al Dipartimento della Sanità e della Socialità e all’Ente ospedaliero cantonale, per il danno d’immagine subito. La clinica, spiega il Caffè, ritiene il DSS e l’EOC responsabili (Ars Medica già nel 2019 aveva fatto denuncia contro ignoti per violazione del segreto d’ufficio). Gli accertamenti fatti dalla Procura non avrebbero tuttavia permesso di risalire all’origine della fuga di notizie.