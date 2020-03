La clinica Sant’Anna di Sorengo e la clinica Ars Medica di Gravesano (del gruppo Swiss Medical Network) hanno comunicato ieri ai medici accreditati le nuove disposizioni del Dipartimento sanità e socialità per far fronte all’emergenza coronavirus. Lo rivela «Il Caffè», riportando quanto scritto nella comunicazione interna che il gruppo Swiss Medical ha inviato ai medici accreditati: «Il Dss, al fine di poter continuare a garantire la presa a carico dei pazienti che necessitano di interventi e cure urgenti ha promosso le collaborazioni tra strutture. Avendo riconosciuto la clinica Luganese Moncucco struttura per casi Covid-19, è stato deciso che i pazienti ortopedici che si presenteranno nella suddetta struttura verranno indirizzati da noi (all’Ars Medica, Ndr.) e i medici della clinica Moncucco, dipendenti o accreditati potranno ricoverare e operare i loro pazienti presso le nostre cliniche. Queste ultime si sono ufficialmente e pubblicamente dichiarate strutture di supporto. Il Dipartimento, al fine di sgravare il sistema che si sta congestionando, ha deciso di riconoscere in forma temporanea i mandati aggiuntivi di Vis1 (ndr. viscerale), urologia e Hno (ndr. otorinolaringoiatria) alla clinica Sant’Anna e di reumatologia alla clinica Ars Medica».