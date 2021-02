Una cosa è certa: non sono passati inosservati né il murale, né la sorte a cui sta andando incontro. Parliamo dell’opera «Close up» realizzata sei mesi fa dal collettivo Nevercrew sullo stabile al civico 27 di viale Franscini e destinata ad essere coperta - ci sono già le modine - da un edificio che sorgerà a pochi centimetri di distanza. La notizia, da noi riportata sul CdT di lunedì, ha sollevato un ampio dibattito tra chi è arrabbiato per la situazione e chi invece fa notare come queste opere, per loro natura, siano passeggere. La seconda tesi è sostenuta da Arte Urbana Lugano, il progetto avviato dalla Città nell’ambito del quale è stato commissionato il murale alla Nevercrew. «Con questa grande opera - ci ha scritto la responsabile Valeria Donnarumma - il quartiere ha cambiato volto, le...