Due persone sono finite in manette per l’assalto a un portavalori nel luglio 2019 a Molinazzo di Monteggio.

In manette sono finiti un 46.enne italiano residente in Italia, attualmente in detenzione in Ticino, e un 63.enne italiano, fermato in Polonia a seguito di un mandato di cattura internazionale spiccato dalla Magistratura ticinese. Complessivamente cinque uomini e una donna, tra i 24 e i 67 anni, tutti cittadini italiani residenti all’estero, risultano invece sotto inchiesta poiché coinvolti con ruoli diversi nei fatti. La banda stava pianificando altri atti criminali in territorio ticinese, scrivono gli inquirenti.