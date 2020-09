Dopo l’arresto avvenuto il mese scorso di un 46.enne e di un 63.enne per la rapina ai danni del furgone di una ditta di trasporto valori avvenuta il 5 luglio 2019 a Molinazzo di Monteggio, il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano ora di un ulteriore fermo. Si tratta di un 40.enne cittadino italiano residente all’estero che si trova attualmente in detenzione in Ticino. L’uomo, su cui pendeva un mandato di cattura spiccato dalla Magistratura ticinese, si è costituito alle autorità settimana scorsa, il 3 settembre. La misura restrittiva della libertà nei suoi confronti è nel frattempo già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). Le principali ipotesi di reato sono quelle di rapina aggravata, sequestro di persona e rapimento, infrazione alla Legge sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Marisa Alfier. Non verranno rilasciate ulteriori informazioni.