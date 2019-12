Assassinio di Viganello: i due sospettati alloggiavano alla pensione

«La dinamica? Non la conosco nel dettaglio, anche perché ieri sera ho consegnato i filmati della videosorveglianza, che copre tutto il perimetro intorno al palazzo, alla polizia», continua la gerente che vuole restare anonima e si occupa della struttura dal 2013. Stando a nostre informazioni, anche i due uomini finiti in manette alloggiavano alla Pensione, che chiuderà il 15 gennaio poiché l’edificio verrà abbattuto. In passato, l’albergo ospitava richiedenti l’asilo; da circa dieci mesi però non collabora più con l’Ufficio della migrazione ma con l’assistenza. «Quando collaboravamo con l’Ufficio della migrazione - ci dice la nostra interlocutrice - cercavamo di destinare la struttura interamente ai richiedenti l’asilo per evitare di creare problemi».

In merito al fatto di sangue e alla situazione di quella parte del quartiere si è parlato di droga, dipendenze e disagio. Ma che tipo di persone alloggia alla Pensione La Santa di Viganello? «Assistenza non fa certo rima con problemi di droga, - ci tiene a precisare la gerente - i nostri ospiti sono persone che vengono alloggiate temporaneamente, come accade in molto altre pensioni del Ticino, perché hanno momentaneamente perso l’alloggio per motivi che noi non sappiamo. Li alloggiano per uno o due mesi qui in attesa di una nuova casa». Sembra che sia la vittima sia i due arrestati fossero stati presi a carico dal servizio per le dipendenze Ingrado, non si sa se per problemi di alcol o di droga.