Oltre 100 persone hanno risposto presente all’appello lanciato dal Molino per discutere del futuro dell’autogestione dopo lo sfratto intimato dal Municipio di Lugano. I molinari, lo ricordiamo, hanno 20 giorni di tempo per lasciare definitivamente lo stabile dell’ex Macello. L’assemblea, convocata per oggi pomeriggio alle 14 alla foce di Lugano, si è svolta in assoluta tranquillità e si è cercato di lanciare il dibattito su un possibile ritorno al dialogo con le autorità cittadine e cantonali. Finora, però, il dibattito non ha portato a decisioni formali.