Un altro caso di assembramenti di persone senza distanza di sicurezza, e - nonostante non sia obbligatorio, ma raccomandato in situazioni del genere - senza neanche le mascherine, è stato segnalato ieri sera a Lugano, in zona Foce. Le foto sono state diffuse su Facebook dal municipale Lorenzo Quadri che, dopo il rimprovero ai luganesi del sindaco Marco Borradori, ha rincarato la dose, criticando l’operato delle forze dell’ordine: «La polizia, intervenuta su chiamata, a quanto risulta si è limitata a ‘constatare’ senza emettere contravvenzioni. Ohibò, se il solito sfigato automobilista incappa in uno dei troppi radar posati per fare cassetta, la multa se la becca eccome. Anche per soli 5 km/h in più quando le strade sono vuote. Altro che ‘constatazione’!», ha tuonato il leghista con tanto di hashtag «non ci siamo!».