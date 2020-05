Sul tema è tornato oggi il PS che, in un’interpellanza (firmata da Raoul Ghisletta e Nina Pusterla) inoltrata al Municipio, fa presente che «per evitare un pesantissimo ritorno della pandemia - che sarebbe drammatico per le persone a rischio - e del lockdown - che sarebbe catastrofico per l’economia, la società e la cultura di tutto il Cantone - la Città di Lugano deve essere molto reattiva e ferma».

Secondo il partito socialista la soluzione al problema non sarebbe però quella di chiudere i luoghi pubblici di svago, quanto piuttosto «aggiungere se possibile spazi accessibili lungo il lago per diluire le persone, ma nel contempo far rispettare assolutamente le misure di distanza sociale». Inoltre, si legge nel testo dell’interpellanza, «occorre diffondere l’utilizzo della mascherina igienica come misura di sicurezza utile e poco invasiva della libertà personale».