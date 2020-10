Il presidente del Consiglio comunale di Lugano, Michele Malfanti, ha inviato negli scorsi giorni la richiesta di intervento alla Sezione degli Enti locali (SEL) per le assenze dei quattro leghisti dalle sedute della Commissione delle petizioni. Gianmaria Bianchetti, Nicholas Marioli, Enea Petrini e Omar Wincht, si legge, si sono sottratti «senza legittimi motivi ed in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, che si ricorda risulta essere obbligatoria». Da inizio settembre i quattro hanno deciso di non partecipare più alle sedute legate alle procedure di naturalizzazione perché non d’accordo con queste ultime. Nelle ultime 7 sedute si sono registrate solo cinque presenze su 28. Si tratta - si legge - di «una decisione politica e di principio» per i commissari della Lega dei Ticinesi. «Per questo le discussioni intraprese non hanno sortito nessuna soluzione utile e sono da ritenersi senza alcun risultato».