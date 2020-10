Curzio Bernasconi, ex direttore delle Autolinee Regionali Luganesi (ARL) e della sua «costola» ARL Servizi SA, è stato prosciolto dall’accusa di amministrazione infedele, ripetuta e in parte aggravata. Così ha deciso ieri il giudice della Pretura penale Marco Kraushaar che ha di conseguenza accolto la richiesta formulata in sede di arringa dall’avvocato difensore Marco Broggini. In sintesi, per la Corte l’imputato 69.enne non ha commesso nessun reato nell’aver impiegato tre dipendenti dell’azienda, per una decina di mesi, per la ristrutturazione di un rustico di proprietà della moglie, allo scopo di compensare le vacanze e le ore di straordinario arretrato pur senza avvertire preventivamente il Consiglio d’amministrazione. All’interno della ARL Servizi - ha spiegato il presidente - per mettere...