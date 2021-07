Assolto per la compravendita di tappeti, condannato - assieme alla figlia - per una ripetuta truffa (durata 4 anni, 574 fatture false) ai danni delle assicurazioni complementari. Truffa emersa un po’ per caso indagando sulla questione del tappeto. È quanto ha sentenziato il giudice Amos Pagnamenta, presidente della Corte delle assise criminali, nei confronti di un iraniano di 82 anni residente nel Luganese. L’uomo è stato condannato a 14 mesi sospesi per due anni per ripetuta truffa per mestiere e ripetuta falsità in documenti. Idem la figlia (47 anni), a cui sono stati comminati dieci mesi sospesi: «Seguiva e assecondava le indicazioni del padre». Sia l’uomo che la donna, come già ieri durante il procedimento, non erano presenti in aula per motivi di salute.

Ribaltata la tesi accusatoria

Per quanto riguarda i tappeti, una compravendita di cinque persiani con un globalista a fine 2011, la tesi accusatoria è stata ribaltata. Secondo la tesi della procuratrice pubblica Raffaella Rigamonti, l’iraniano si era rifiutato di restituire una garanzia da 450.000 franchi al globalista quando quest’ultimo aveva deciso che i tappeti - che affermava gli fossero stati consegnati in prova - tutto sommato non li voleva.

Per la Corte, però, il globalista quei tappeti li aveva comprati, non li aveva in prova. Diversi, infatti, gli indizi in questo senso, quali il fatto che aveva versato all’imputato l’intera somma e non solo una parte a garanzia, e il fatto che li avesse tenuti in casa non per pochi giorni, ma per diverse settimane: «Le parti aveva concluso un valido contratto di compravendita - ha detto Pagnamenta. - Solo in un secondo momento, quando la presunta vittima ha voluto assicurare i suoi nuovi beni e ha preso atto che il loro valore sarebbe notevolmente inferiore rispetto a quanto ha pagato, ha agito sul fatto che non c’era una ricevuta per provare a riavere il proprio denaro». A rendere la vicenda complicata c’è stata anche la reazione scomposta dell’iraniano a questa richiesta, Iraniano che ha reagito mentendo e chiedendo al globalista altro denaro. Tanto che la Corte ha ritenuto incoerenti le versioni date dall’imputato e lineari quelle del globalista. Ma per logica intrinseca a essere ritenuto credibile è stato il venditore. I tappeti, sequestrati da quasi un decennio, saranno restituiti al globalista.

Le false fatture

La Corte ha quindi seguito la tesi dell’avvocato di fiducia dell’iraniano, l’avvocato Daniele Timbal, che chiedeva l’assoluzione del suo assistito. Non lo ha fatto, invece, per quanto riguarda la truffa, per cui il legale si era pure battuto per il proscioglimento (e parimenti aveva fatto l’avvocato Ettore Item per la figlia). In questa circostanza la Corte ha sposato appieno l’atto d’accusa. La truffa, come accennato, era emersa cercando i soldi della vendita dei tappeti nelle società riconducibili all’iraniano, e in una di esse - un centro estetico del Luganese in cui lavorava la figlia - sono emerse le false fatturazioni. Una pratica nata per fidelizzare le clienti del centro, che così potevano farsi rimborsare trattamenti non coperti dalle loro complementari. Trattamenti che magari altrimenti non avrebbero neanche fatto. Oltre 100 clienti sono nel frattempo state raggiunte da decreti d’accusa. Del caso si era occupata anche la trasmissione Patti Chiari nel 2012, nello stesso periodo in cui gli inquirenti avevano scoperto la truffa un po’ per caso.

Quanto ai ruoli nella stessa, al padre è stata riconosciuta una responsabilità maggiore in quanto era lui a occuparsi di ogni aspetto della vita familiare, e la figlia si limitava ad assecondarlo. Dato il lungo tempo trascorso dai fatti - dovuto anche al numero ingente di persone coinvolte - hanno potuto godere di uno sconto di pena.

