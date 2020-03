La proroga del termine di presentazione delle liste per le comunali ad Astano non ha dato i frutti sperati. E ora la palla passa nelle mani della Cancelleria dello Stato (più precisamente del Servizio dei diritti politici) e del Dipartimento delle Istituzioni (più precisamente della Sezione Enti locali, SEL), che dovranno valutare se concedere un’ulteriore proroga oppure se andare verso un intervento di vigilanza. «Una terza proroga non avrebbe molto senso – ci spiega il caposezione della SEL Marzio Della Santa – perché le premesse rimangono invariate, nell’ambito della vigilanza si andrebbe invece verso la decisione di mettere sotto gerenza il Comune». In sostanza, verrà nominato un gerente che è facente funzione del Municipio. L’assemblea formata dagli abitanti manterrà invece le sue prerogative. Se si dovesse optare per la vigilanza, e quindi per la gerenza, quali sarebbero le tempistiche? Risponde Della Santa: «Trovare un gerente potrebbe non essere facile. Inoltre, non si tratterebbe di un lavoro di breve durata dato che lo scenario aggregativo più prossimo (quello nel comune di Tresa, ndr.) è tra quattro anni». A designare il gerente è l’autorità di vigilanza cantonale. «Si cerca qualcuno con esperienza e competenze, - continua - l’ideale sarebbe un ex sindaco o un ex segretario comunale. In ogni caso non un funzionario dell’amministrazione cantonale, quantomeno non della SEL che è l’organo di vigilanza».