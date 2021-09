Astano tornare a vedere nero: 13.000 franchi in cassa

Tredicimila franchi o poco più. Una cifra piccola, per un Comune ticinese. Tanto da porsi, in molti di essi, appena oltre il limite di spesa che un Municipio può autorizzare senza passare dal Legislativo (in altri è addirittura compresa). Una cifra che, però, ad Astano ha un fortissimo valore simbolico. È quella del capitale proprio al 31 dicembre 2020: 13.625 franchi e 12 centesimi, per la precisione. Una cifra che potrebbe rappresentare la fine della crisi finanziaria che ha piagato il piccolo comune malcantonese negli ultimi anni, segnandone anche la vita politica.

Come ci siamo arrivati

I problemi finanziari di Astano hanno raggiunto l’apice nel 2018, quando il Comune ha finito il capitale proprio, cosa che impedisce di decidere un moltiplicatore d’imposta politico. E quello aritmetico si...