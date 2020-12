È tornata in Ticino. La 28.enne autrice dell’aggressione alla Manor dello scorso 24 novembre è rientrata ieri nel nostro cantone dopo il trasferimento a Berna per l’interrogatorio degli inquirenti della task force anti-terrorismo del Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Lo anticipa la RSI, spiegando che la donna, residente a Vezia, non avrebbe risposto alle domande degli esperti e, in seguito alle proteste dell’avvocato Daniele Iuliucci, legale della 28.enne, si è manifestata la necessità di svolgere l’inchiesta in italiano, la lingua dell’imputata. Il procedimento penale nei confronti della donna rimane comunque di competenza del MPC perché, oltre alle ipotesi di reato di tentato omicidio intenzionale e lesioni personali gravi, rimane l’accusa di violazione della Legge federale sul divieto dei gruppi «Al-Qaeda» e «Stato islamico». Per la donna è stata ordinata inoltre una perizia psichiatrica. L’avvocato Iuliucci ha spiegato ai microfoni della RSI: «Credo che non sia un segreto ed era già stato indicato dai familiari: ci sono degli aspetti legati alla psicologia dell’imputata che meritano di essere esaminati per comprendere a fondo i motivi di quanto avvenuto a Lugano». Per quanto riguarda le presunte esternazioni di stampo terroristico, riferite da alcuni testimoni, il legale ha precisato: «Se si dichiari ancora jihadista o meno è un dettaglio d’inchiesta sul quale non posso evidentemente esprimermi. Eviterei però di continuare sull’onda delle reazioni del primo minuto, che già dipingevano il caso come sicuro attacco terroristico; ci sono infatti vari elementi che possono far pensare diversamente e che meritano di essere chiariti dall’inchiesta e che potrebbero dare una lettura differente rispetto all’attentato terroristico».