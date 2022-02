Attenti al virus dietro le sbarre

C’è un diritto alle visite, all’interno delle strutture carcerarie del Cantone (SCC), che non è contemplato: è quello che riguarda il coronavirus. Una «presenza» con la quale conviviamo da ormai due anni che ci porta, quotidianamente, a fare i conti con contagi, ospedalizzazioni e restrizioni. In una struttura «chiusa» atta a ospitare persone che devono sottostare a misure privative della libertà, gestire la pandemia non è affatto semplice. Ma, alla Stampa, alla Farera e allo Stampino, gli sforzi messi in atto stanno dando risultati. Basti pensare – ci spiega il direttore delle strutture carcerarie Stefano Laffranchini – che da inizio pandemia i casi positivi sono stati solamente una ventina.

«Situazione sotto controllo»

Attualmente, confrontati con una nuova ondata e una nuova variante più contagiosa,...