Ma cosa è stato fatto nel frattempo? Malfanti spiega che ci sono stati incontri ad hoc con i rappresentanti della Lega e con gli altri commissari, anche per dividersi i dossier lasciati sul tavolo da Gianmaria Bianchetti, Nicholas Marioli, Enea Petrini e Omar Wicht. Questi sono stati ridistribuiti tra i nove commissari degli altri partiti, dai più vecchi in giacenza ai più recenti. Ma non solo. È stato interpellato anche Roberto Muttoni, l’incaricato comunale della protezione dei dati. Tra le criticità elencate dal movimento di via Monte Boglia, infatti, vi è «la mancanza di trasparenza sulle procedure di naturalizzazione». Come chiesto anche tramite una mozione inoltrata a inizio ottobre: «Le generalità di chi chiede il passaporto svizzero devono essere pubbliche e non secretate col numero di messaggio municipale». La questione, lo ricordiamo, è regolata dalla Legge sulla protezione dei dati; attualmente un consigliere comunale ha la facoltà di visionare il dossier ma solo in cancelleria comunale, mentre la Lega chiede di poterne discutere pubblicamente nelle sedute di Consiglio comunale (come avviene, ad esempio, a Bellinzona). «E la discussione sui petenti in Consiglio comunale, - dice Malfanti - è un problema proprio per il fatto che le riunioni sono pubbliche».