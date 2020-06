Un 27.enne del Luganese che avrebbe approfittato, nel giro di un anno, di almeno 18 minorenni, di cui 7 di età inferiore ai 16 anni, è stato rinviato a giudizio dal procuratore capo Arturo Garzoni. Lo riporta la RSI, secondo cui il ragazzo avrebbe adescato i giovani sui social network, promettendo lauti compensi in cambio di «poter praticare massaggi utili alla sua formazione professionale». Il 27.enne, arrestato nel settembre del 2019 e tuttora in carcere, oltre a soprusi di vario genere, in alcune occasioni avrebbe fumato marijuana con le sue vittime per poi sorprenderle nel sonno. Il ragazzo era già stato condannato nel 2015 a 3 anni e 4 mesi per fatti pressoché identici. Il procuratore capo Arturo Garzoni chiederà più di cinque anni. Le accuse principali nei confronti dell’uomo sono: atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con minorenni contro rimunerazione e atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere.